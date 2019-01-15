В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные стандарты. Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на стандарте прожиточного минимума.

Минтруд РФ к следующему году разработает новую методику оценки уровня бедности в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В настоящее время оценка бедности основана на показателе прожиточного минимума. В третьем квартале 2018 года он составил 10 451 рубль.

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