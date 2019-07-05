В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

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