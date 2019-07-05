Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейскимREGNUM 04:53

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
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Правительство повысит оклады силовиков с первого октября

РИА Новости04:10

Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату

News.ru01:43

Российским военным и правоохранителям повысят оклады с 1 октября

Телеканал 360°03:19

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

Российская газета01:59

С 1 октября на 4,3% повысят оклад военнослужащих и правоохранителей

Национальная служба новостей01:51

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

РБК03:39

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября на 4,3%

ТАСС01:40
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«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
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Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Спорт

Бубку и Попова обвинили в коррупции

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
Обновлено в 03:56
Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

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Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский назначил руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
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Общество

В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе

Сегодня в рамках Московского урбанистического форума- 2019 "Мосинжпроект" представил свой самый свежий проект - башню One Tower, которую он построит в российской столице.
Обновлено в 03:48
Политика

Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре

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Обновлено вчера в 18:01
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Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

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Обновлено в 01:13
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Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной

В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
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Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
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Украина заявила о желании осваивать Арктику

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Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

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Обновлено в 02:30
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Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
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Происшествия

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Обновлено в 02:55
Происшествия

СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени

Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.
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Армия и оружие

Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
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