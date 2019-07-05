Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейскимREGNUM 04:53
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
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С 1 октября на 4,3% повысят оклад военнослужащих и правоохранителей
Национальная служба новостей01:51
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