с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Политика Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Армия и оружие Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Происшествия МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Политика На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.

Здоровье В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Здоровье Красноярка впала в кому и скончалась после укуса клеща Первый за 2019 г. случай заболевания боррелиозом после укуса клеща зафиксировали в Назарово.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение» Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".

Происшествия Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Общество Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.

Политика Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Джереми Ханта По словам Захаровой, теперь понятно, "в чем заключается стратегия Лондона" по "делу Скрипалей" Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о "стратегической неопределенности".

Гаджеты Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.

Футбол «Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым «Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.

Спорт Призер Олимпиады получил 4,5 года за торговлю наркотиками Австралийский велогонщик Джек Бобридж, являющийся двукратным серебряным призером Олимпийских игр, получил тюремный срок за торговлю наркотиками.

Политика Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.

Общество В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».