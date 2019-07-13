Экономика

Правительство повысило выплаты семьям с детьми в 200 разАБН вчера в 04:05

Напомним, что решение о выплате семьям с детьми до трёх лет пятидесяти рублей в месяц было принято ещё в самом начале 90-х. Тогда на эти деньги можно было купить стакан семечек или мороженое.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

Обновлено в 03:05
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено 12 июля в 13:26
Политика

Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у России

Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Здоровье

Известная телеведущая просит помочь липецким близнецам

Пост с просьбой о помощи для липецких братьев-близнецов Данила и Ярослава Спиридоновых появился недавно в Instagram известной телеведущей Ирэны Понарошку.
Обновлено в 02:29
Транспорт

ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов

Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы.
Обновлено в 10:29
Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика

Иран назвал условие для переговоров со Штатами

Правительство Ирана не отказывается от переговоров с США, но требует выполнения нескольких условий.
Обновлено в 12:15
Политика

Украинские товары пообещали вернуть в Россию

Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Теннис

Чань и Додиг выиграли Уимблдон в миксте

Обновлено в 11:56
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Политика

Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян

Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей

Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков

Обновлено в 12:06
Наука

Процессы в Антарктиде бьют все рекорды, ученые вынесли неутешительный вердикт

Исследователи продолжают фиксировать на территории Антарктиды процессы, представляющие угрозу для людей по всему миру.
Обновлено 11 июля в 14:07
Транспорт

Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»

Обновлено в 12:01
Футбол

«Барселона» провела презентацию Гризманна

Обновлено в 13:09
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Футбол

Миодраг Божович: одержали заслуженную победу над ЦСКА

Обновлено в 12:25
Происшествия

Полиция начала задержания на акции в поддержку независимых кандидатов у здания Мосгоризбиркома

Внутри оцепления остаются несколько сот участников акции за допуск независимых кандидатов в выборам в МГД.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Врачи обнаружили помогающие убрать жир на животе растительные масла

Обновлено в 04:17
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Путешествия

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья

Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Происшествия

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
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