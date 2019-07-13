Напомним, что решение о выплате семьям с детьми до трёх лет пятидесяти рублей в месяц было принято ещё в самом начале 90-х. Тогда на эти деньги можно было купить стакан семечек или мороженое.

Правительство повысило выплаты семьям с детьми в 200 раз

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