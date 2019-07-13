Экономика
Правительство повысило выплаты семьям с детьми в 200 разАБН вчера в 04:05
Напомним, что решение о выплате семьям с детьми до трёх лет пятидесяти рублей в месяц было принято ещё в самом начале 90-х. Тогда на эти деньги можно было купить стакан семечек или мороженое.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Армия и оружие
Боевики убили шесть человек при обстреле Алеппо
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 11:39
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области
В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.
Обновлено в 12:29
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Следующими в десятке самых популярных иномарок на рынке РФ оказались две модели компании «Хэндэ», а именно Creta и Solaris с результатом 34,6 тыс. (+4%) и 30,7 тыс.(-9%) шт.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Барселона» провела презентацию Гризманна
Обновлено в 13:09
Здоровье
Увеличение числа заражённых ВИЧ в Башкирии связали с дообследованием
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Мужчина обстрелял из ружья отдыхающих у озера в Ленинградской области
Мужчина открыл стрельбу из ружья у озера во Всеволожском районе Ленинградской области.
Обновлено в 11:57
Технологии
Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Современные мошенники уже давно освоились в Интернете.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Башкирии перевернулся автобус с 39 пассажирами
Автобус с 39 пассажирами в салоне перевернулся на трассе в Башкирии, есть пострадавшие, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГИБДД по республике.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн
«Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере» ExWHUemployee.
Обновлено в 11:21
Музыка
Крис Норман устроил скандал в Петербурге
Обновлено в 11:57
Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Политика
Врио главы ГФС написал заявление об уходе после призыва Зеленского
Исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об отставке после призыва президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:59
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Сегодня, 14 июля, футболисты «Ахмата» примут в Грозном «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:23
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Кино
Вин Дизель показал команду «Форсаж 9»
Кадр, опубликованный актером, был сделан во время празднования дня рождения Мишель Родригез.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Здоровье
В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию
В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46