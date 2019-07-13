Экономика
Правительство повысило выплаты семьям с детьми в 200 разАБН вчера в 04:05
Напомним, что решение о выплате семьям с детьми до трёх лет пятидесяти рублей в месяц было принято ещё в самом начале 90-х. Тогда на эти деньги можно было купить стакан семечек или мороженое.
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Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Теннисист выиграл Уимблдон второй сезон подряд, в прошлом году в финале он в трех сетах переиграл Кевина Андерсона.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Автоспорт
«Хаас» требует у Rich Energy 44 миллиона долларов за разрыв контракта
Твиттер титульного спонсора «Хааса» Rich Energy опубликовал письмо, отправленное юристами команды, из которого следует, что американский коллектив намеревается взыскать с компании 44 миллиона долларов в счет ущерба от разрыва контракта.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Около тысячи человек принимают участие в незаконном митинге в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Брэдфорд» благодаря дублю Милнера
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Брэдфордом» в товарищеском матче.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Барселона» провела презентацию Гризманна
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В лесах Ленобласти прошли учения мотострелков ЗВО
Обновлено в 02:57
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Сегодня, 14 июля, футболисты «Ахмата» примут в Грозном «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:23
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции
Одномоторный самолет врезался в шведскую реку, в результате погибли девять человек.
Обновлено в 14:17
Политика
Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвое
Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Политика
Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни»
"Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции
Обновлено в 11:44
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Наука
Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду
Обновлено 11 июля в 17:08