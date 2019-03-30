Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК 04:18

За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.
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Профильные министерства и ведомства займутся ценами на авиабилеты и топливо

Вести.Ru05:23

Правительство поручило проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Коммерсантъ05:09

Правительство РФ задумалось о сдерживании роста цен на авиабилеты и топливо

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Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

РБК04:18

Кабмин РФ поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

ПРАЙМ03:56

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

RT на русском04:46
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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Украинский омбудсмен рассказала о нарушениях в ходе дня тишины

В день тишины перед выборами президента на Украине наблюдаются многочисленные нарушения: кандидаты не соблюдают правило о запрете на агитацию в этот день, сообщает ТАСС.
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Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
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В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

По данным Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль Hyundai Genesis столкнулся с "Газелью", после чего иномарку вынесло на полосу встречного движения на Невском проспекте.
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Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
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Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
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