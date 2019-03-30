Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК 04:18
За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Космос
Шанс на выживание: «Изгнанный» Плутон станет последним оазисом жизни из-за агрессии Солнца
Напротив, многие ученые считают, что «изгнанный» Плутон станет последним оазисом жизни из-за агрессии Солнца, подарив людям шанс на выживание.
Обновлено в 15:30
Наука
Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений
Обновлено 28 марта в 23:38
Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»
Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 18:57
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
В Нальчике локализовали пожар на кондитерской фабрике
Обновлено в 12:34
Космос
Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»
Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено в 11:30
Авто
Первый премиальный кроссовер Genesis GV80 показали на рендерах
В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено в 13:13
Политика
Украинский омбудсмен рассказала о нарушениях в ходе дня тишины
В день тишины перед выборами президента на Украине наблюдаются многочисленные нарушения: кандидаты не соблюдают правило о запрете на агитацию в этот день, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:36
Экономика
Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой
Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено в 12:25
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
По данным Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль Hyundai Genesis столкнулся с "Газелью", после чего иномарку вынесло на полосу встречного движения на Невском проспекте.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Французские СМИ объяснили успех России в Сирии
Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено в 12:01
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26