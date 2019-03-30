Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК 04:18

За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.
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Профильные министерства и ведомства займутся ценами на авиабилеты и топливо

Вести.Ru05:23

Правительство РФ задумалось о сдерживании роста цен на авиабилеты и топливо

Говорит Москва03:55

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

RT на русском04:46

Кабмин поручил министерствам представить предложения по недопущению роста цен авиатоплива

ТАСС04:19

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

РБК04:18

Кабмин РФ поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

ПРАЙМ03:56

Правительство поручило проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Коммерсантъ05:09
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Армия и оружие

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