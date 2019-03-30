Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК 04:18
За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.
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