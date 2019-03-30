Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК 04:18

За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.
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Профильные министерства и ведомства займутся ценами на авиабилеты и топливо

Вести.Ru05:23

Правительство поручило проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

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РБК04:18

Кабмин РФ поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

ПРАЙМ03:56

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

RT на русском04:46
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Происшествия

В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

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Армия и оружие

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"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
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Макрон: признание Голанских высот нарушает международное право

«Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и может лишь способствовать напряжённости в регионе» — сказано в сообщении Елисейского дворца.
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В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
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Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
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Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.
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Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

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