Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК вчера в 04:18

За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.
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Профильные министерства и ведомства займутся ценами на авиабилеты и топливо

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Правительство поручило проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

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ТАССвчера в 04:19

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

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Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

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Правительство РФ задумалось о сдерживании роста цен на авиабилеты и топливо

Говорит Москвавчера в 03:55
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На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
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Политика

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«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
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Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
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Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
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Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры

Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
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Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

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Водитель автобуса погиб в ДТП с деревом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус Higer врезался в дерево, сообщают пользователи соцсетей.
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Дизайнеры подготовили новые рендеры на популярную модель кроссовера Genesis GV80.
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал украинские власти принять конкретные меры по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.
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Происшествия

Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
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Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

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Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
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Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

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Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

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