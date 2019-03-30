Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетовРБК 04:18

За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов. В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5–33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.

Общество Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Происшествия В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Шоу-бизнес Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.

Гаджеты Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.

Финансы На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.

Политика На Украине перед выборами президента наступит день тишины Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Музыка В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein «Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.

Происшествия Мужчина с флагом Англии «отрезал» Альбион от материка Причиной стал неизвестный нарушитель, который разгуливал на путях вокзала Сент-Панкрас с флагом Англии.

Общество Нашествие диких лис зафиксировано в Москве Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".

Политика Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В «Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Энергетика «Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ» Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

Происшествия Закрыта станция метро «Девяткино» Сегодня, 30 марта, закрыли станцию метро «Девяткино». Как сообщает пресс-служба городского метрополитена, там нашли бесхозный предмет.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Транспорт Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.

Энергетика Козак не опасается роста цен на топливо Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.