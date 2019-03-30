Экономика

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливоРИА Новости 03:55

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
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Кабмин поручил министерствам представить предложения по недопущению роста авиатоплива

ТАСС04:01

Кабмин РФ поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

ПРАЙМ03:56

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

РИА Новости03:55
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 21:57
Авто

Новый Honda Jazz будет только гибридным

Хэтчбек Honda Jazz четвертого поколения будет предлагаться только с гибридной силовой установкой.
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

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Общество

Бавлинцев призывают присоединиться к акции «Час Земли»

"Час Земли" – событие международного масштаба, которое ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Обновлено вчера в 03:31
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
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Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
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Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

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Обновлено вчера в 14:25
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика

Песков опроверг слова Порошенко

Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
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Общество

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Назван идеальный способ похудения для диабетиков

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