Речь идет о четырех ледоколах на газомоторном топливе. Срок ввода в эксплуатацию - 2023 г. Стороны должны до 1 марта 2019 года определить сроки и стоимость строительства, следует их материалов на сайте кабмина.

Правительство поручило построить четыре ледокола для НОВАТЭКа

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