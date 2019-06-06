Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБLenta.ru 04:25

Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.

с чего всё началось

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс». По словам чиновника, правительство сделает все возможное, чтобы российские компании, являющиеся глобальными лидерами в некоторых важных сферах, не пострадали.

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