Экономика

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБLenta.ru 04:25

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс». По словам чиновника, правительство сделает все возможное, чтобы российские компании, являющиеся глобальными лидерами в некоторых важных сферах, не пострадали.
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В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.
Интерфакс02:33

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Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Lenta.ru04:25

Власти пообещали защитить «Яндекс» от административного давления

Ведомости04:01

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Телеканал 360°02:56

В правительстве пообещали спасти «Яндекс» от чрезмерного давления

Известия03:22

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Коммерсантъ02:57

Правительство обещает защитить Яндекс от чрезмерного административного давления

Эхо Москвы03:31

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Интерфакс02:33
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Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Продюсер Бари Алибасов получил тяжелые ожоги желудка и пищевода, случайно выпив средство для чистки труб вместо сока.
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Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
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Происшествия

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Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», при проведении танковых стрельб военнослужащие попали в сектор прямого огневого поражения.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

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Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

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Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Находка, сделанная специалистами Археологического института АН Австрии в Вене, помогла освежить взгляд на рацион древних европейцев и его символизм.
Обновлено в 05:57
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Хоккей

СКА заключил контракт с финским нападающим Йори Лехтеря

СКА подписал с Йори контракт сроком на один сезон.
Обновлено в 06:53
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Общество

Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:00
Общество

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Обновлено вчера в 20:08
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Орешкин заявил о возможной рецессии в РФ из-за потребкредитов

За последний год прирост составил 1,8 трлн руб. ВВП создан необеспеченными потребкредитами, а это 30% роста в год.
Обновлено в 07:03
Единоборства

«В Абу-Даби будет война»: Нурмагомедов готовится к бою с Порье

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего боя с Дастином Порье.
Обновлено в 05:01
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Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
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Бакинский фестиваль стал обладателем престижной премии в Москве

Обновлено в 06:14
Хоккей

Сушинский может уйти с поста президента ХК «Авангард»

Сушинский и Хацей выписали себе премии по 10 млн рублей без ведома председателя совета директоров клуба Александра Крылова.
Обновлено в 05:20
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Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Общество

Топилин заявил, что не понял идею «отцовского капитала»

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что не понимает логики авторов предложения ввести в России "отцовский капитал".
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Дошло до суда дело учителя, который ошпарил школьника утюгом

61-летний уже теперь бывший учитель технологии школы в семилукском селе Землянск предстанет перед судом.
Обновлено в 06:16
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В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата

Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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