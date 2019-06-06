Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБLenta.ru 04:25
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс». По словам чиновника, правительство сделает все возможное, чтобы российские компании, являющиеся глобальными лидерами в некоторых важных сферах, не пострадали.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.Интерфакс02:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Авто
Mail.ru подтвердила переговоры о покупке каршеринга Youdrive
Mail.ru Group подтвердила переговоры о покупке сервиса каршеринга Youdrive, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Mail.ru Group Борис Добродеев.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей
На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ обвинил Кучму в измене
Руководитель украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев в четверг обвинил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму в измене за его призыв к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 05:17
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Энергетика
Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти
Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.
Обновлено в 04:58
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Футбол
Черчесов вручил Чалову награду лучшего игрока премьер-лиги в мае
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в голосовании за лучшего игрока мая в чемпионате России.
Обновлено в 04:55
Наука
Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей нового поколения
Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.
Обновлено в 04:21
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено 04 июня в 16:47
Энергетика
Миллер и Додон обсудили поставку российского газа в Молдавию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ обсудили поставку российского газа в республику и его транзит, сообщает пресс-служба "Газпрома".
Обновлено в 05:22
Футбол
Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки
Обновлено в 05:52
Экономика
Магазины начнут продавать россиянам еду в долг
Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала
Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Обновлено в 01:44