Экономика

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБLenta.ru 04:25

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс». По словам чиновника, правительство сделает все возможное, чтобы российские компании, являющиеся глобальными лидерами в некоторых важных сферах, не пострадали.
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с чего всё началось

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.
Интерфакс02:33

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В правительстве пообещали спасти «Яндекс» от чрезмерного давления

Известия03:22

Власти пообещали защитить «Яндекс» от административного давления

Ведомости04:01

Правительство обещает защитить Яндекс от чрезмерного административного давления

Эхо Москвы03:31

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Lenta.ru04:25

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Коммерсантъ02:57

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Телеканал 360°02:56

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Интерфакс02:33
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Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Авто

Mail.ru подтвердила переговоры о покупке каршеринга Youdrive

Mail.ru Group подтвердила переговоры о покупке сервиса каршеринга Youdrive, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Mail.ru Group Борис Добродеев.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Свердловской области ищут трех пропавших детей

Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

Обновлено в 04:46
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей

На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ обвинил Кучму в измене

Руководитель украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев в четверг обвинил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму в измене за его призыв к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 05:03
Политика

Папа Римский встретится с Путиным

Обновлено в 04:12
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Происшествия

Появилось видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Обновлено в 02:46
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Энергетика

Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти

Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.
Обновлено в 04:58
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Футбол

Черчесов вручил Чалову награду лучшего игрока премьер-лиги в мае

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в голосовании за лучшего игрока мая в чемпионате России.
Обновлено в 04:55
Наука

Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей нового поколения

Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.
Обновлено в 04:21
Кино

Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено 04 июня в 16:47
Энергетика

Миллер и Додон обсудили поставку российского газа в Молдавию

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ обсудили поставку российского газа в республику и его транзит, сообщает пресс-служба "Газпрома".
Обновлено в 05:22
Футбол

Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки

Обновлено в 05:52
Экономика

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала

Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Политика

Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Обновлено в 01:44
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