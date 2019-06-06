Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБТелеканал 360° 02:56

Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.

с чего всё началось

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.

Общество Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.

Политика Путин назвал двух самых выдающихся россиян Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Политика В Крыму украинца осудили за шпионаж Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Общество В США пенсионер выиграл в лотерею $345 млн с помощью печенья Житель штата Северная Каролина (США) Чарльз В. Джексон-младший сорвал джекпот лотереи Powerball в размере $344,6 млн, сообщает телеканал CNBC.

Происшествия Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.

Экономика Нацбанк Украины спрогнозировал рост цен на электричество на 25% с июля Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Экономика США вышли на первое место по инвестициям в Россию США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.

Технологии Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.

Происшествия В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Футбол Газзаев предложил увеличить количество команд в ФНЛ с 20 до 36 На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.

Общество Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.

Общество Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Энергетика Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти» У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.

Кино «Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.

Кино Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий Кстати, именно Сидоренко отвечал за анализ причин Чернобыльской аварии, но, к счастью для себя, оказался не интересен авторам сериала.

Экономика ФАС возбудила дело против импортера Philips из-за цен на смартфоны Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Происшествия Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.