Экономика

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБТелеканал 360° 02:56

Российское правительство защитит компанию «Яндекс» от излишнего административного давления.
Читать в источнике
с чего всё началось

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.
Интерфакс02:33

Подробнее о событии

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Lenta.ru04:25

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Интерфакс02:33

Правительство обещает защитить Яндекс от чрезмерного административного давления

Эхо Москвы03:31

В правительстве пообещали спасти «Яндекс» от чрезмерного давления

Известия03:22

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Коммерсантъ02:57

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Телеканал 360°02:56

Власти пообещали защитить «Яндекс» от административного давления

Ведомости04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Политика

Путин назвал двух самых выдающихся россиян

Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.
Обновлено в 09:45
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Общество

В США пенсионер выиграл в лотерею $345 млн с помощью печенья

Житель штата Северная Каролина (США) Чарльз В. Джексон-младший сорвал джекпот лотереи Powerball в размере $344,6 млн, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Экономика

Нацбанк Украины спрогнозировал рост цен на электричество на 25% с июля

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Технологии

Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы

Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Общество

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Происшествия

На севере Москвы загорелся складской комплекс

Обновлено в 09:40
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Футбол

Газзаев предложил увеличить количество команд в ФНЛ с 20 до 36

На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.
Обновлено в 08:52
Общество

Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Общество

Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву

Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Энергетика

Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»

У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Кино

«Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом

Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.
Обновлено в 10:08
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Кстати, именно Сидоренко отвечал за анализ причин Чернобыльской аварии, но, к счастью для себя, оказался не интересен авторам сериала.
Обновлено в 09:38
Экономика

ФАС возбудила дело против импортера Philips из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.
Обновлено в 08:39
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества

Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное