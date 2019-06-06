Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБТелеканал 360° 02:56
Российское правительство защитит компанию «Яндекс» от излишнего административного давления.
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с чего всё началось
Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.Интерфакс02:33
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Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
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Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин
Британские ученые рассказали от каких продуктов необходимо отказать женщинам, чтобы сохранить молодость и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.
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Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Политика
В Финляндии сменилось правительство
В Финляндии сменилось правительство. Новым премьером назначен Антти Ринне, сообщает Yle.
Обновлено в 09:13
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
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Сборную России с караваем встретили в Саранске
Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Общество
В России запретили «аптечные наркотики»
Согласно статье 234 УК РФ распространение запрещенных препаратов карается лишением свободы до 8 лет и штрафом до 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:25
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Экономика
Правительство поддержит россиянок при рождении первенца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в кулуарах ПМЭФ-2019, что российское правительство сейчас прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 12:50
Политика
Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:40
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США предложили провести новый референдум в Крыму
Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Общество
В Сербии ввели режим стихийного бедствия
Обновлено в 12:38
Авто
Представили обновлённый Renault Koleos
В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Политика
«Северный поток-2» нашел поддержку в Мировом энергетическом совете
Европе выгодно закупать газ у России, заявил генсек Мирового энергетического совета Кристофор Фрай.
Обновлено в 12:45
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
Обновлено в 09:24
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Интернет
Google купит платформу Looker за $2,6 млрд. Чем интересна эта сделка
Интернет-гигант Google купит компании Looker за $2,6 млрд. Это унифицированная платформа для визуализации данных и бизнес-аналитики.
Обновлено в 13:36