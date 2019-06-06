Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБТелеканал 360° 02:56

с чего всё началось

Политика Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ Верховная рада отказалась отправить в отставку руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает корреспондент УНН.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Культура В день рождения Александра Пушкина в ООН отметили День русского языка Важнейшее значение русской классической литературы подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС американский переводчик Стивен Перл, принявший участие в отмечаемом в штаб-квартире ООН Дне русского языка.

Шоу-бизнес Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной» Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.

Армия и оружие США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Происшествия Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.

Футбол Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков.

Армия и оружие Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Общество Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".

Происшествия Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.

Экономика «Перекресток» будет продавать еду в рассрочку Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.

Общество Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".

Авто Российский авторынок показал максимальное падение за два года Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Кино «Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.