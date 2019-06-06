Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБТелеканал 360° 02:56
Российское правительство защитит компанию «Яндекс» от излишнего административного давления.
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с чего всё началось
По словам Акимова, «Яндекс» важен для национальной и даже глобальной экономики и обеспечивает мировое лидерство России по «ряду очень чувствительных позиций», передает «Интерфакс».Известия03:22
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Происшествия
Бари Алибасов выпил очиститель вместо воды и попал в реанимацию
Обновлено 04 июня в 17:27
Политика
Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ
Верховная рада отказалась отправить в отставку руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает корреспондент УНН.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Культура
В день рождения Александра Пушкина в ООН отметили День русского языка
Важнейшее значение русской классической литературы подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС американский переводчик Стивен Перл, принявший участие в отмечаемом в штаб-квартире ООН Дне русского языка.
Обновлено в 16:59
Экономика
Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Больше всего российские проекты поддерживают США, ФРГ, КНР и Франция.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли
Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.
Обновлено в 14:19
Футбол
Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций
Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США
Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Общество
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".
Обновлено в 16:02
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича
Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Экономика
«Перекресток» будет продавать еду в рассрочку
Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.
Обновлено в 06:45
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Авто
Российский авторынок показал максимальное падение за два года
Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество
Цены на продукты опять выросли и россияне вынуждены тратить на еду вдвое больше, чем китайцы и индусы
Постоянный рос цен заставляет россиян все больше тратить своих доходов на пропитание.
Обновлено в 11:43
Политика
Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram
Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50