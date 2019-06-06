Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБТелеканал 360° 02:56
Российское правительство защитит компанию «Яндекс» от излишнего административного давления.
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с чего всё началось
Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.Интерфакс02:33
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