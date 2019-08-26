Экономика
BFM.ruЧастным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.
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с чего всё началось
"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".РИА Новостивчера в 08:59
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Газета.Ru вчера в 17:26
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РИА Новости вчера в 14:18
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Sputnik Южная Осетия 24 августа в 02:00
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Политика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
RT на русском 02:21
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
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Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
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Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:54
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
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Ugpressa.ru вчера в 05:07
Авто
У Infiniti сменится главный дизайнер
В качестве непосредственного начальства нового дизайнера выступит главный дизайнер Nissan Motor и старший вице-президент Альфонсо Альбайса.
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Выяснилось, что продолжительность жизни оптимистов оказалась выше на 11% и 15% соответственно.
РЕН ТВ 02:33
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«Уральские авиалинии» начали выпуск сувениров после аварийной посадки А321 в Подмосковье
ТАСС 02:53
Армия и оружие
Над Новосибирском с рёвом пролетели бомбардировщики
Сегодня утром, 27 августа, над центром Новосибирска пролетели ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.
НГС 02:10
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
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Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.
ТАСС вчера в 08:20
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
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РИА Новости вчера в 07:52
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
РИА Новости 03:02