Экономика
BFM.ruЧастным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Такое решение приняли вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании с участием трех министров.
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с чего всё началось
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.РИА Новостивчера в 08:59
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Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
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Дизайн умного телевизора Redmi TV подтвержден
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке официальный рекламный постер нового умного телевизора Redmi TV.
iXBT.com 01:56
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
РИА Новости 08:42
Путешествия
В Анталье установлен исторический рекорд по количеству туристов
На одном из самых известных турецких курортов зафиксировали исторический рекорд – с 1 января по 22 августа Анталью посетили 10 млн иностранных туристов.
РЕН ТВ 08:45
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину.
Газета.Ru 08:45
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Общество
Еще 14 министерств переедут в «Москва-Сити»
Вести Подмосковья 03:10
Происшествия
Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.
РБК 08:30
Единоборства
Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Токио
Россиянин Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) в весовой категории до 73 кг.
Чемпионат 08:27
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Культура
Паспарту из «Форта Боярд» посетил выставку Айвазовского в Кронштадте
Как передает корреспондент «СПб ведомостей», Исполнитель роли Паспарту в легендарной телепередаче «Форт Боярд» посетил Кронштадт, где 27 августа побывал на выставке художника Айвазовского.
Санкт-Петербургские ведомости 08:55
Технологии
Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.
Политика Сегодня 08:33
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Авто
Новый Land Rover Defender заметили на съёмках «бондианы»
Обновлённый внедорожник Land Rover Defender сфотографировали на съёмках фильма об Агенте 007.
Somanyhorses 09:15
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28