Экономика

Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 годаАргументы и Факты 13:09

План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.
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