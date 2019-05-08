Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 годаАргументы и Факты 13:09

План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.

Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года

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