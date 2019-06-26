Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости вчера в 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБКвчера в 07:22

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известиявчера в 04:37

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

Lenta.ruвчера в 05:24

Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъвчера в 05:26

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русскомвчера в 04:21

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркетвчера в 04:15

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАССвчера в 04:01
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Политика

Полпред представил нового главу Ингушетии

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Суд арестовал отравителя пассажиров в подмосковных электричках

Суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке Подсолнечная — Москва.
Обновлено в 05:35
Политика

США и Китай прервут торговую войну

США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Политика

Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером

Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Происшествия

СК отказался возбудить дело против ударившей девушку судьи

Обновлено в 06:34
Политика

В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Авто

BMW заявила о намерении выпускать дизельные машины до 2040 года

Гибридная модель с подключаемым модулем от подразделения BMW M уже подтверждена, а полностью электрический автомобиль M планируется выпустить после середины следующего десятилетия.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
Политика

В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина

Обновлено в 05:47
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Шойгу вручил боевое знамя Национальному центру управления обороной РФ

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Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 07:11
Кино

Вышел трейлер драмы «Хороший лжец» с Хелен Миррен и Иэн Маккелленом

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео

Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
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Футбол

Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля

Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
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