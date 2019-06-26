Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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