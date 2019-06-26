Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

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Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъ05:26

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

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RT на русском04:21

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

Lenta.ru05:24

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАСС04:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:14, Вашингтон
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Вероника Горячева о проблемах ипотечных заемщиков В адрес главного ипотечного банка страны, чья материнская компания пишет для всех банков стандарт ответственного ипотечного кредитования, обычно не ожидаешь нареканий со стороны заемщиков.
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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
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Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
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Происшествия

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Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
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Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
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