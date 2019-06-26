Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости вчера в 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБКвчера в 07:22

Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъвчера в 05:26

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известиявчера в 04:37

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

Lenta.ruвчера в 05:24

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русскомвчера в 04:21

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркетвчера в 04:15

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАССвчера в 04:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

Обновлено в 00:38
Здоровье

Диетолог назвал стресс причиной увеличения веса

Британский диетолог Ким Пирсон рассказал, что стресс способен приводить к увеличению веса и повышению уровня кортизола.
Обновлено вчера в 07:25
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено вчера в 19:51
Общество

В КНДР пропал студент из Австралии

В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Общество

В зоне проведения саммита G20 создан кризисный штаб на случай непогоды

При кабмине Японии создан кризисный штаб в связи с угрозой сильных ливней в районе проведения саммита G20.
Обновлено в 00:27
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Балотелли тренируется с «Брешией»

Как сообщает Goal.com, Марио Балотелли тренируется вместе с Брешией, чтобы поддерживать форму после ухода из Марселя.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Обновлено вчера в 22:44
Авто

Названы рублёвые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области

В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 21:24
Гаджеты

Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei

Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса

Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе

Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 04:20
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Запуск спутников «Гонец» из плесецкого космодрома отложен на осень

Запуск трех низкоорбитальных спутников "Гонец-М" с ракетой-носителем "Рокот" из плесецкого космодрома, который ранее планировали в июне, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Обновлено вчера в 21:23
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»

С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз

Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 09:24
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Японии столкнулись минный тральщик ВМС и сухогруз

Обновлено вчера в 23:52
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
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