Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости вчера в 07:55
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей
RT на русскомвчера в 04:21
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Обновлено в 00:38
Здоровье
Диетолог назвал стресс причиной увеличения веса
Британский диетолог Ким Пирсон рассказал, что стресс способен приводить к увеличению веса и повышению уровня кортизола.
Обновлено вчера в 07:25
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Общество
В зоне проведения саммита G20 создан кризисный штаб на случай непогоды
При кабмине Японии создан кризисный штаб в связи с угрозой сильных ливней в районе проведения саммита G20.
Обновлено в 00:27
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Балотелли тренируется с «Брешией»
Как сообщает Goal.com, Марио Балотелли тренируется вместе с Брешией, чтобы поддерживать форму после ухода из Марселя.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Названы рублёвые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 21:24
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса
Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 04:20
Политика
Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Запуск спутников «Гонец» из плесецкого космодрома отложен на осень
Запуск трех низкоорбитальных спутников "Гонец-М" с ракетой-носителем "Рокот" из плесецкого космодрома, который ранее планировали в июне, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»
С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Японии столкнулись минный тральщик ВМС и сухогруз
Обновлено вчера в 23:52
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07