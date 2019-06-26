Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Мониторинговый комитет ПАСЕ выступил с рекомендациями о полном подтверждении прав российской делегации в Совете Европы.
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Суд арестовал «московского отравителя»
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Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной
Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
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Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
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Культура
Умер Илья Калинников
Умер Илья Калинников 25 июня на 47 году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других.
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Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше
За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
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Авто
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Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
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Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
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Общество
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Обновлено в 06:55
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика
Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом
Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.
Обновлено в 09:43
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
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Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Экономика
СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Политика
Киев пригрозил не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с российскими паспортами не будет на внеочередных парламентских выборах на Украине, которые пройдут 21 июля.
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Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Экономика
Стартапы Сколково поставили «Россетям» продукцию на 700 млн рублей
По итогам прошлого года фонд Сколково поставил энергохолдингу «Россети» продукцию стартапов на сумму не менее 700 миллионов рублей.
Обновлено в 09:21
Технологии
Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров
За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01
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Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России
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Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
ФСБ предотвратила готовящийся в людном месте Саратова теракт, который готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 03:48
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16