Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБК07:22

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркет04:15

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

Lenta.ru05:24

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известия04:37

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русском04:21

Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъ05:26

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАСС04:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Мониторинговый комитет ПАСЕ выступил с рекомендациями о полном подтверждении прав российской делегации в Совете Европы.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Общество

Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной

Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено в 18:28
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Культура

Умер Илья Калинников

Умер Илья Калинников 25 июня на 47 году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других.
Обновлено в 17:45
Политика

PDVSA подала иск в суд США, требуя вернуть контроль над Citgo

Совет директоров государственной нефтяной венесуэльской компании PDVSA подал иск в суд в штате Делавэр с требованием вернуть контроль над своей «дочкой» - американской компанией Citgo.
Обновлено в 14:46
Здоровье

Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше

За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22
Политика

Вдова Доренко ответила Соловьеву на критику покойного журналиста

Обновлено в 01:43
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика

Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.
Обновлено в 09:43
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Общество

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Экономика

СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники

В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Технологии

Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Политика

Киев пригрозил не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с российскими паспортами не будет на внеочередных парламентских выборах на Украине, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 17:24
Общество

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Экономика

Стартапы Сколково поставили «Россетям» продукцию на 700 млн рублей

По итогам прошлого года фонд Сколково поставил энергохолдингу «Россети» продукцию стартапов на сумму не менее 700 миллионов рублей.
Обновлено в 09:21
Технологии

Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров

За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

ФСБ предотвратила готовящийся в людном месте Саратова теракт, который готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 03:48
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
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