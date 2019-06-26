Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБК07:22

Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъ05:26

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркет04:15

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известия04:37

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русском04:21

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Российская газета05:19

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАСС04:01
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Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»

Обновлено 24 июня в 23:27
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Энергетика

Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Авто

Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport

На российский рынок приехал обновленный британский внедорожник. Российским покупателям стал доступен новый Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 08:26
Наука

Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

Обновлено в 07:38
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Футбол

Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательства

Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Крыму утонули двое российских десантников

Обновлено в 05:55
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Донецка — СЦКК

Обновлено в 04:59
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие

В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Михаил Пореченков утопил квадроцикл

Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
Обновлено в 11:40
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
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Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
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Общество

ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ

Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
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