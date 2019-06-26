Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБК07:22

Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъ05:26

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАСС04:01

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известия04:37

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русском04:21

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркет04:15

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Российская газета05:19
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
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Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
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Происшествия

Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

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Обновлено в 09:23
Гаджеты

Micron возобновляет поставки чипов компании Huawei

REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.
Обновлено в 03:04
Общество

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Директор Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму

Директор Росгвардии Виктор Золотов во время оперативного совещания обратил внимание морского отряда на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для новых провокаций.
Обновлено в 10:57
Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Общество

Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
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Экономика

Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.
Обновлено вчера в 12:39
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

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Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество

Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Александр Рапопорт рассказал об опыте тюремного заключения

Александр Рапопорт поделился воспоминаниями о собственном опыте тюремного заключения.
Обновлено в 11:30
Политика

Россия пообещала незамедлительно погасить долг перед Советом Европы

Москва пообещала выплатить все долги и пени за прошлые годы сразу после возвращения российской делегации в ПАСЕ всех прав.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

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«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии

"Ростов" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч первого тура товарищеского турнира в Австрии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:47
Технологии

Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Общество

Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля

Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.
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Политика

Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Футбол

«Анжи» получил лицензию для участия в ПФЛ

"Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге, долг клуба составляет около 100 миллионов рублей, заявил РИА Новости президент махачкалинцев Осман Кадиев.
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