Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Происшествия Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.

Авто Представлен кроссовер Kia Xceed Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).

Гаджеты Micron возобновляет поставки чипов компании Huawei REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.

Общество «Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Армия и оружие Директор Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму Директор Росгвардии Виктор Золотов во время оперативного совещания обратил внимание морского отряда на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для новых провокаций.

Политика Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.

Экономика Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.

Авто Новая LADA Granta получит вариатор Jatco Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Общество Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.

Шоу-бизнес Александр Рапопорт рассказал об опыте тюремного заключения Александр Рапопорт поделился воспоминаниями о собственном опыте тюремного заключения.

Политика Россия пообещала незамедлительно погасить долг перед Советом Европы Москва пообещала выплатить все долги и пени за прошлые годы сразу после возвращения российской делегации в ПАСЕ всех прав.

Футбол «Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии "Ростов" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч первого тура товарищеского турнира в Австрии, сообщает "Чемпионат.com".

Технологии Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Авто Ravon сертифицировал седан R3 для России Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.

Общество Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.

Политика Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.