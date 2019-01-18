Политика
Правительство поддержало проект о фейках и оскорблении государстваРИА Новости 13:14
Правительство направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
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Ввиду того, что со стороны правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании Комитета в понедельник.
— Леонид Левин, депутатКоммерсантъ 13:31
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