Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТПРИА Новости 01:19
В понедельник замглавы Госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Госдуме рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за ряд нарушений ПДД. Среди них вождение в пьяном виде, без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП.
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В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей… Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ.
— Вячеслав Володин, российский политикСвободная Пресса 03:33
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