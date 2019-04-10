Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТПРИА Новости 01:19
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса.
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В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ 02:18
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