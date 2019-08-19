Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковкиКоммерсантъ 02:48

Министерство рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб. от утилизации. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. За счет него в 2018 году было получено только 2,2 млрд руб.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъвчера в 12:24

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Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

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Правительство рассматривает идею о введении полной утилизации товаров и упаковки

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Интерфаксвчера в 14:46

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News.ruвчера в 16:22

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолецвчера в 15:45

СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

РБКвчера в 22:30
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