Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензинTatCenter 01:57

С 1 июля 2019 года заканчивается соглашение о сдерживании цен на бензин и дизтопливо. Последний договор заключили в ноябре, напоминают «Ведомости». В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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с чего всё началось

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.
Ведомостивчера в 17:57

Подробнее о событии

Удачное время для цен на бензин

Интерфакс11:59

Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Национальная служба новостей07:01

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

РИА Новости02:10

СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Эхо Москвы04:30

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Здоровье

Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака

В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено в 20:55
Кино

Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено в 23:01
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика

Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет

Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено в 22:08
Общество

В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено в 22:20
Политика

Назван размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Обновлено в 09:52
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Происшествия

В США подросток застрелил своего близнеца

Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Общество

Еще одна пензенская выпускница получила 100 баллов на ЕГЭ

В пресс-службе регионального министерства образования сообщили, что одна девушка из 2 682 участников экзамена набрала 100 баллов.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Политика

Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова

Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Обновлено в 11:37
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 20:54
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

Обновлено в 15:14
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено в 22:47
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Космос

Вселенные с двумя измерениями оказались обитаемыми

Ученые Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование живых организмов.
Обновлено в 21:08
Как работают Яндекс.Новости?
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