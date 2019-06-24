Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензинTatCenter 01:57
С 1 июля 2019 года заканчивается соглашение о сдерживании цен на бензин и дизтопливо. Последний договор заключили в ноябре, напоминают «Ведомости». В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.Ведомостивчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Политика
Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика
США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Футбол
Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено в 19:24
Космос
Поиск следов внеземной жизни пока не привел к успеху
Созданная сравнительно недавно программа Breakthrough Listen, направленная на поиски признаков внеземной жизни в 160 световых годах от Земли, пока не добилась успеха.
Обновлено в 04:28
Общество
Парк Калинина в Уфе: заброшенный лес или креативный кластер?
Еще одна проблема парка Калинина — ливневая канализация, вероятно, проект не был доделан - вода с Проспекта Октября во время дождей устремляется в лес, прорезая в почве русло.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя
Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Испании ссора детей спровоцировала массовые беспорядки
Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 20
Недавно Huawei запустила специальное предложение, в рамках которого пользователь может получить назад деньги за смартфон, если на нем перестанут работать сервисы от Facebook и Google.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Экономика
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41