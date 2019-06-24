Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензинTatCenter 01:57

С 1 июля 2019 года заканчивается соглашение о сдерживании цен на бензин и дизтопливо. Последний договор заключили в ноябре, напоминают «Ведомости». В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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с чего всё началось

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.
Ведомостивчера в 17:57

Подробнее о событии

Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Национальная служба новостей07:01

Правительство РФ не собирается продлевать заморозку цен на топливо

ФАНвчера в 16:12

СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

Власти не будут продлевать заморозку цен на бензин

URA.Ruвчера в 16:15

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Lenta.ruвчера в 14:51

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42
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Игры

В Steam началась летняя распродажа

В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
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Происшествия

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Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
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Происшествия

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Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
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Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Политика

Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии

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Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан

В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".
Обновлено в 18:12
Транспорт

«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году

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Шоу-бизнес

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Футбол

Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено в 19:24
Космос

Поиск следов внеземной жизни пока не привел к успеху

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Обновлено в 04:28
Общество

Парк Калинина в Уфе: заброшенный лес или креативный кластер?

Еще одна проблема парка Калинина — ливневая канализация, вероятно, проект не был доделан - вода с Проспекта Октября во время дождей устремляется в лес, прорезая в почве русло.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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Происшествия

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Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
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Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Гаджеты

Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 20

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По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
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Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
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