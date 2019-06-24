Правительство перестанет сдерживать цены на бензинTatCenter 01:57

Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.

с чего всё началось

С 1 июля 2019 года заканчивается соглашение о сдерживании цен на бензин и дизтопливо. Последний договор заключили в ноябре, напоминают «Ведомости». В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

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