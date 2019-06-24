Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензинTatCenter вчера в 01:57
С 1 июля 2019 года заканчивается соглашение о сдерживании цен на бензин и дизтопливо. Последний договор заключили в ноябре, напоминают «Ведомости». В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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с чего всё началось
Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.Ведомости24 июня в 17:57
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Гаджеты
Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи
Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции
Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
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Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Финансы
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
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Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
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Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
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Шоу-бизнес
Хлебникова после слухов об алкоголизме пришла на телеканал «Спас»
Обновлено вчера в 09:43
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Los Angeles Times дала американцам советы по поездке в Крым
Американская газета опубликовала подробный путеводитель по полуострову с советами как получить визу, что посмотреть в Крыму, примерными ценами.
Обновлено вчера в 17:51
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 13:00
Игры
Трудовые будни Раза: опубликовано десять минут Psychonauts 2
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна
Обновлено вчера в 13:52
Политика
В Приморье приняли закон о переименовании администрации края
Депутаты Заксобрания Приморского края приняли закон о переименовании региональной администрации в правительство.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
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Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона
Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В Уфе планируют ужесточить требования к наружной рекламе
В Уфе планируют ужесточить требования к наружной рекламе Депутаты уфимского горсовета сегодня планируют рассмотреть поправки в городские правила благоустройства, чтобы обязать рекламщиков соблюдать СанПиН при размещении световой рекламы — вывесок, видеоэкранов и медиафасадов в темное суток.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Здоровье
В Тамбовской области вновь произошла вспышка бруцеллеза
В Тамбовской области снова выявили бруцеллез крупного рогатого скота.
Обновлено вчера в 09:35
Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе
В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено вчера в 18:36
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Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52