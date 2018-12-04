Экономика

Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
РБК
вчера в 23:00

Формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019–2020 годах, следует из предложенных правительством поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию, поданную производителями.
РБКвчера в 23:00
с чего всё началось

Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Правительство приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП). Ее введение может привести к снижению цен на ЖНВЛП в России.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

РБК: Лекарства могут подорожать из-за решения правительства

БИЗНЕС Online01:32

Цены на жизненно важные лекарства в России пересмотрят

Lenta.ru00:52

В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства

URA.Ru00:28

Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Реальное время00:18

Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Эхо Москвы00:16

Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

РБКвчера в 23:00

Стоимость зарубежных лекарств из списка жизненно важных может снизиться

Говорит Москва00:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Экономика

«Ведомости»: в России могут измениться вкус и качество пива

В России могут измениться требования к качеству пива, так как новый регламент безопасности алкогольной продукции ЕАЭС предполагает, что половину солода в напитке можно будет заменить зерном и сахаросодержащими продуктами.
Обновлено в 01:33
Экономика

Конфискация имущества оказалась убыточной для государства

Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования», объясняют аудиторы: основные документы в этой сфере потеряли актуальность (например, базовое Положение об учете имущества неактуально уже десять лет в связи с ликвидацией Российского фонда федерального имущества, переставшего существовать в 2008 году).
Обновлено в 01:32
Недвижимость

В Москве подорожали попавшие под реновацию квартиры

Обновлено в 01:28
Энергетика

Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти

Чиновники Министерств энергетики России и Саудовской Аравии встретились в Москве, чтобы обсудить параметры возможного соглашения по ограничению добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники.
Обновлено в 01:04
Экономика

Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России

Обновлено в 01:29
Экономика

ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб

Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 00:30
Экономика

Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 01:24
Экономика

Объемы жилищного строительства в 2018 году снизятся

Худшие показатели у Санкт Петербурга, где объемы строительства снизились на 36,1 процента.
Обновлено в 01:25
Финансы

Еврогруппа поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Римом

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) полностью поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Италией.
Обновлено в 00:46
Экономика

Акции автопроизводителей выросли после торгового перемирия США и Китая

Во время G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на 90 дней отложить повышение тарифов и провести за это время дополнительные переговоры по торговым вопросам.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Банки взглянут на клиентов по-новому

«Задолженность потенциального заемщика по уплате налогов является безусловной причиной для отказа в кредитовании такого клиента, финансовое положение такого клиента будет оцениваться как плохое»,— отмечает зампред правления Ланта-банка Дмитрий Шевченко.
Обновлено в 01:05
Экономика

На Среднем Урале утвердили льготы для туристических организаций

Законодательное собрание Свердловской области приняло два закона по льготам для туристических организаций.
Обновлено в 01:31
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 00:51
Экономика

«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений

Компания подписала контракт с Китаем на незначительное количество хлористого калия по $290/т, контракт с Индией может быть вовсе не подписан, передал «Интерфакс» из Кении слова основного владельца компании Дмитрия Мазепина.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Роснефть» возобновила торги на товарно-сырьевой бирже в полном объеме

Спасут ли новые правила от топливного кризиса, разбирались наши коллеги из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:02
Главное