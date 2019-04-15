Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотраИнтерфакс 05:01
В первом чтении законопроект приняли в декабре 2018 года. Он был внесен в Думу правительством и предусматривал введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи "серых" диагностических карт.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка
Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Авто
BMW 1-Series заметили без камуфляжа
Фотошпионы сумели запечатлеть серийную модель BMW 135i, без всякого камуфляжа «отдыхающую» в гараже после очередной серии испытаний.
Обновлено в 02:23
Авто
Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе
Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Свершилось: Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены
Думаю, все знают о том, что два года назад известная американская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подала на развод со своим супругом Брэдом Питтом (Bradley Pitt), но официально стать свободным им удалось только сейчас.
Обновлено в 05:56
Технологии
Дорогу молодым. Основатель Foxconn решил отойти от руководства компанией
Гоу отметил, что хочет дать дорогу молодым: в свои 68 лет он предпочел бы передавать свой опыт, чтобы новые специалисты могли как можно скорее заменить его во главе компании.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ
Украинский концерн «Укроборонпром» похвастался созданной командно-штабной машиной БТР-ЗКШ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 08:31
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ
Обновлено в 03:49
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Политика
На Украине заявили о необходимости «высадить десант» и помешать реализации «Северного потока – 2»
Официальный Киев должен отдать приказ о «высадке десанта и захватить российские суда», которые работают над реализацией проекта газопровода «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 05:18
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Авто
Volkswagen привёз в Шанхай «убийцу» BMW X4
По мнению экспертов авторитетного китайского издания Bitauto, в модельном ряду немецкого автогиганта кросс-купе займёт место на ступень выше Volkswagen Tayron и за счёт более доступной цены станет "убийцей" BMW X4.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Индия испытала крылатую ракету Nirbhay
На полигоне «Чандипур» в восточном штате Одиша прошли испытания дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая
Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28