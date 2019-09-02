Экономика
BFM.ruКабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны. С таким предложением выступил в письме премьеру руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Эту информацию РБК подтвердил представитель премьер-министра Олег Осипов.
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с чего всё началось
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.РБК07:41
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