Энергетика
Правительство отменило госрегулирование цен на СПГ «Газпрома»
Правительство отменило госрегулирование цен на СПГ «Газпрома»Накануне.Ru00:08
Правительство отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ "Газпрома" поставляемый потребителям на внутреннем рынке. Изменения не касаются СПГ для населения, следует из документов, размещенных на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru00:08
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Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ «Газпрома»
Российская газетавчера в 13:55
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:30, Ашберн
Энергетика
Новак: помесячный график добычи в рамках сделки ОПЕК+ уже составлен
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что помесячный график добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает "плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями".
Обновлено в 01:19
Энергетика
На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение
Тарифы на теплоснабжение на Украине будут повышены до 24% с 1 января.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Антипинский НПЗ остановил переработку нефти
Антипинский НПЗ (входит в группу New Stream) с 5 декабря остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья.
Обновлено вчера в 22:51
Энергетика
В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин
В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено вчера в 16:44
Энергетика
В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек
В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
По нефтяным ценам нанесен новый сокрушительный удар
Агентство Reuters изучило прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и выяснило, что в январе саудовское черное золото подешевеет для азиатских клиентов на 1-2 доллара.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика
Инфляция в Венесуэле за год приблизилась к 1,3 млн процентов
Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что инфляция в стране приблизилась к отметке 1,3 млн процентов.
Обновлено в 01:29
Энергетика
В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза
В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».
Обновлено вчера в 05:32
Энергетика
Запасы нефти в США могут оказаться намного больше, чем принято считать
На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о том, что объем добычи нефти в стране достиг нового рекордного значения в 11.7 млн б / д. Главную лепту в это внес Пермский бассейн, то есть регион, где добывается больше всего черного золота, и где добыча растет самыми быстрыми темпами.
Обновлено вчера в 18:55
Энергетика
«Медведи» возвращаются на фоне торговых опасений и усиления рисков
Усиление напряженности вокруг стран Персидского залива и любое использование силы против Ирана с точки зрения экспорта нефти могут вызвать рост цен на нефть выше максимумов, зафиксированных ранее в этом году.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика
США признались в тесном обсуждении с Украиной реформирования «Нафтогаза»
Украине предстоит еще многое сделать для реформирования компании "Нафтогаз", США плотно обсуждают с ними эту тему, заявил в понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
Обновлено вчера в 11:36