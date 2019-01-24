Экономика

Правительство отложило введение соцнорм потребления электричестваИзвестия вчера в 10:53

К рассмотрению введения социальной нормы на электроэнергию правительство вернулось в сентябре 2018 года. Тогда Министерство экономического развития предложило установить базовый тариф при потреблении электричества до 300 кВт· ч в месяц.
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с чего всё началось

В энергопотребителей вселяют умеренность

Но в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение «с учетом реальных доходов населения».
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