Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо.

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

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Энергетика Энергетика Минэнерго ожидает рекордных объемов добычи газа в России В этом году прогнозируемые показатели могут вырасти на 5% и достичь отметки в 723 млрд кубометров газа.

Энергетика Энергетика Иран объявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа Ответственный сотрудник Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил, что в стране обнаружено четыре десятка новых месторождений нефти и газа – как «сухопутных», так и шельфовых.

Энергетика Энергетика Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.

Энергетика Энергетика Сейм Литвы одобрил покупку СПГ-терминала Парламент Литвы сегодня, 18 декабря, утвердил решение правительства о покупке до 2024 года судна-хранилища СПГ-терминала Independence в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у норвежской компании Hoegh LNG, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Энергетика Энергетика Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Энергетика Энергетика В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.

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