Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотраНациональная служба новостей 10:39
Предполагается, что законопроект будет обсужден депутатами во втором, ключевом чтении уже завтра. Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
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За езду без техосмотра предлагают штрафовать раз в сутки на 2 тысячи рублей
Парламентская газета18:04
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
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ФСИН выступила против УДО Варвары Карауловой
Завтра Вологодский суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой.
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«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»
Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
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Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
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Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Wirtschaftswoche (Германия): российский автомобильный рынок между предписаниями и особым подходом (WirtschaftsWoche Heute)
По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в прошлом году вырос на 12,8%. Общий оборот отрасли, по оценкам консалтинговой компании PwC, составил порядка 33 миллиардов евро.
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Майкл Помпео грозит Николасу Мадуро «дипломатической петлей»
«У правительства Николаса Мадуро есть широкие возможности благодаря внешней поддержке», — посетовал Помпео.
Обновлено в 14:08
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На дне Марианской впадины нашли бактерии, разлагающие углеводороды
Группа исследователей совершила погружение для сбора образцов обитателей глубин и обнаружила, что бактерии могут разлагать углеводородные соединения, встречающиеся в нефти и газе.
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
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Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге
Фигурантами уголовного дела стали бывший замначальника 70-го отдела Невского района Артем Морозов, экс-исполняющий обязанности замначальника отдела Михаил Антоненко, бывшие оперуполномоченные Александр Ипатов, Кирилл Бородич и Сергей Котенко, а также экс-оперативник Андрей Барашков.
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BMW M8 замечен на Нюрбургринге
В сети появилось видео об испытаниях на знаменитом треке Нюрбургринг новенького BMW M8. На тесты вышел в камуфляже BMW M8 в варианте купе.
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Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
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Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК.
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В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
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Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
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