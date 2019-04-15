Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотраНациональная служба новостей 10:39

Предполагается, что законопроект будет обсужден депутатами во втором, ключевом чтении уже завтра. Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
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За езду без техосмотра предлагают штрафовать раз в сутки на 2 тысячи рублей

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В правительстве отказались от идеи видеофиксации техосмотра

Говорит Москва05:53

В России отказались от видеофиксации техосмотра

РИА Новости11:55

В Федерации автовладельцев оценили отказ от идеи видеофиксации техосмотра

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Правительство не поддержало идею видеофиксации техосмотра

Телеканал 360°08:26

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Интерфакс05:01

Депутаты Госдумы решили не вводить видеофиксацию техосмотра

Коммерсантъ13:02
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Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Завтра Вологодский суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой.
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Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
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Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
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Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Wirtschaftswoche (Германия): российский автомобильный рынок между предписаниями и особым подходом (WirtschaftsWoche Heute)

По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в прошлом году вырос на 12,8%. Общий оборот отрасли, по оценкам консалтинговой компании PwC, составил порядка 33 миллиардов евро.
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Группа исследователей совершила погружение для сбора образцов обитателей глубин и обнаружила, что бактерии могут разлагать углеводородные соединения, встречающиеся в нефти и газе.
Обновлено вчера в 09:05
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
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Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
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Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК.
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Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»

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Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
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