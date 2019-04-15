Правительство отказалось от видеофиксации техосмотраНациональная служба новостей 10:39

Предполагается, что законопроект будет обсужден депутатами во втором, ключевом чтении уже завтра. Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Политика После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.

Шоу-бизнес Анна Семенович взбудоражила мужчин полуобнаженным видом "Теплота в душе, передается и на внешность Всем отличного дня и недели как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Анна под снимком.

Футбол Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал» В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».

Происшествия Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора Временное отстранение от должности члена Совета федерации Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации заказных убийств, является законным, постановил Мосгорсуд.

Экономика Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.

Общество Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.

Политика Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Футбол Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Армия и оружие Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Наука Назван способ улучшить работу сердца Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Кино Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.

Авто Обновлённый флагманский внедорожник Haval H9 приехал в Шанхай На стенде ведущего китайского производителя кроссоверов и внедорожников Haval, во время подготовки открытия моторшоу в Шанхае, был замечен обновлённый флагман Haval H9.

Политика Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.

Шоу-бизнес Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Происшествия Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.

Здоровье В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.

Общество В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.

Шоу-бизнес Сергей Зверев признался, что сын ему как родной Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.