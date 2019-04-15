Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотраRT на русском 10:25
Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. По его словам, правительство решило ограничиться двумя фотографиями — начала и завершения техосмотра.
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За езду без техосмотра предлагают штрафовать раз в сутки на 2 тысячи рублей
Парламентская газета18:04
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