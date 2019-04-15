Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотраНациональная служба новостей 10:39
Предполагается, что законопроект будет обсужден депутатами во втором, ключевом чтении уже завтра. Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
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За езду без техосмотра предлагают штрафовать раз в сутки на 2 тысячи рублей
Парламентская газета18:04
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«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
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Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
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В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Принадлежащий китайскому автогиганту суббренд Exeed показал свой электрический концепт-кар, получивший название E-IUV.
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Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
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Обновлено в 18:02
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
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Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
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Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
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История собора Парижской Богоматери
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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