Экономика

Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газаВедомости 11:03

Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак.
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Дмитрий Козак
Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил
 вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».
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