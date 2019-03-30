Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газаВедомости 11:03

с чего всё началось

Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.

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