Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости вчера в 09:22

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Читать в источнике
Дмитрий Козак
Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online вчера в 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил
 вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».
Новая газетавчера в 10:32

Подробнее о событии

Российские власти отказались от установки современных счетчиков потребления газа

Эхо Москвывчера в 22:06

Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» на газ

ТАССвчера в 09:16

Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ

Известиявчера в 12:04

Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа

РБКвчера в 09:37

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

РИА Новостивчера в 09:22

Россиян не будут заставлять устанавливать «умные» счетчики

Вести.Ruвчера в 09:20

Власти отказались от обязательной установки «умных счетчиков» газа

Коммерсантъвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

Обновлено в 13:03
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Обновлено в 09:00
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено в 10:58
Наука

Ученые призвали запретить секс в космосе

Международная группа ученых заявила о необходимости запрета секса в космосе.
Обновлено в 11:25
Технологии

Как не платить за лишние мегабайты и минуты на смартфоне и получать за это кэш?

Хочу убрать лишнее, но не знаю, как это сделать.
Обновлено в 06:13
Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика

Палатки возле здания ЦИК в Киеве поставили сторонники Тимошенко

Обновлено в 12:13
Политика

Почти 1000 сообщений о нарушениях поступило в ходе выборов на Украине

В ходе выборов президента Украины национальная полиция страны зафиксировала 950 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Гаджеты

Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Политика

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

Обновлено в 10:16
Политика

Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ

Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено в 09:07
Общество

Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала

Александр Друзь не стал комментировать скандал, связанный с обвинениями в подкупе. Сам он рассказал, что ушел на пенсию и начал писать.
Обновлено в 12:48
Космос

Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна

Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Армия и оружие

Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
Происшествия

Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Война в Йемене показала неэффективность прежней тактики танковых атак

Обновлено в 13:04
Здоровье

В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных

В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:20
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Спорт

Гимнастка Дина Аверина взяла два золота на этапе Гран-при

Россиянка стала первой в упражнениях с лентой и булавами Россиянка Дина Аверина взяла две золотых награды в упражнениях с лентой и булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике во Франции.
Обновлено в 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное