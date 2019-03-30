Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости вчера в 09:22

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Читать в источнике
Дмитрий Козак
Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online вчера в 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил
 вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».
Новая газетавчера в 10:32

Подробнее о событии

Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» на газ

ТАССвчера в 09:16

Власти отказались от обязательной установки «умных счетчиков» газа

Коммерсантъвчера в 12:53

Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ

Известиявчера в 12:04

Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа

РБКвчера в 09:37

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

РИА Новостивчера в 09:22

Россиян не будут заставлять устанавливать «умные» счетчики

Вести.Ruвчера в 09:20

Учет ведут по-старому

Российская газета14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика

США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине

Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК Украины

Обновлено в 16:21
Политика

Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма после второго тура

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Происшествия

В здании Минсельхоза обрушились строительные леса

Строительные леса обрушились на площади порядка 300 кв. м. при реконструкции министерства сельского хозяйства в центре Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 16:23
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Политика

На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 14:36
Происшествия

Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе

Пилот разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находились, предположительно, двое россиян, мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота.
Обновлено в 15:49
Наука

Эксперты рассказали, что поможет в борьбе с раком молочной железы

Обновлено 29 марта в 18:03
Политика

Петиция против брексита собрала 6 млн подписей

Парламентскую петицию об отмене брексита в Великобритании подписали 6 млн раз.
Обновлено в 13:18
Политика

Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Авто

В Сети показали рендер Lada Vesta Roadster

Судя по рендеру, Lada Vesta Roadster выполнен в фирменном «X-стиле» отечественной марки.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

После кражи кабеля спецсвязи близ Кремля возбуждено уголовное дело

По факту похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:21
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Футбол

Месси пропустил тренировку из-за повреждения

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Политика

Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Политика

Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:55
Происшествия

Пожилой мужчина умер на избирательном участке во Львове

Мужчина умер на избирательном участке во Львове после голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 16:07
Технологии

Intel увольняет сотни технических администраторов

Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Наука

Впервые арктического ламбеозавра нашли на северном склоне Аляски

Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Политика

Украинский журналист опубликовал экзитполы по выборам президента

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал в Facebook данные экзитполов по выборам президента Украины.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе

Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Экономика

Как трудовые мигранты из Киргизии осваивают Россию

В "тени" находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 16:18
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.
Обновлено в 13:43
Футбол

Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

Обновлено в 14:39
Происшествия

Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-27 в Индии

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 потерпел крушение около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное