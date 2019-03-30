Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости 09:22
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».Новая газета10:32
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